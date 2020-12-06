Штайнер прокомментировал действия Мазепина в первой гонке в Бахрейне

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о действиях будущего пилота команды Никиты Мазепина в первой гонке Формулы-2 на этапе в Бахрейне. По словам функционера, случившееся — часть процесса обучения.

«Самое важное то, что Никита получил Суперлицензию. Были небольшие опасения, что этого не случится. Так что это главный успех. Что касается борьбы, он вёл её жёстко. Но такое случается. Из этого нужно извлекать уроки, и всё это часть процесса обучения. В конце концов, Никита получил наказание», — приводит слова функционера GPblog.

Напомним, россиянин получил два штрафа по итогам основной гонки этапа Формулы-2 в Сахире, а помимо двух пятисекундных штрафов Никите присудили по два штрафных балла за блокировки атаковавших его Юки Цуноды и Фелипе Друговича.