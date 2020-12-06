Ферстаппен: не знаю, почему Шарль так нырял внутрь. Пилоты вели себя безрассудно

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свой сход на Гран-при Сахира Формулы-1 после инцидента на первом круге, когда ему пришлось избегать контакта со столкнувшимися Шарлем Леклером и Серхио Пересом. В итоге Ферстаппен врезался в отбойник.
«Сам старт был неплохим, Валттери выжал меня, что нормально — мне пришлось притормозить, а после этого по сути речь шла просто о выживании вокруг других машин. Не знаю почему, но они были так агрессивны и безрассудны. Мы все впереди, а в итоге жертвами такого поведения стали три машины, из них две — серьёзными. Не знаю, почему так, особенно почему Шарль в четвёртом повороте так нырял внутрь. Чего вы ждёте, когда тормозите так поздно?
Серхио не мог видеть, что происходит внутри, а он просто заблокировал колёса, столкнулся с недостаточной поворачиваемостью. Из-за этого Серхио в итоге развернуло, я попробовал объехать его снаружи, пытаясь не повредить машину, но там уже ничего нельзя было сделать», — приводит слова Ферстаппена The Race.
- 6 декабря 2020
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