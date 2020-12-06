Окон: когда в тебя верит всё меньше людей, важно продолжать верить в себя

Пилот «Рено» Эстебан Окон прокомментировал первый в карьере подиум. На Гран-при Сахира француз добрался до финиша вторым.

«У меня нет слов. Я плакал. В голове было столько эмоций. У нас получился непростой сезон, наши усилия не всегда окупались, но мы не переставали трудиться. Мы упорно работали, сохраняли мотивацию, и это было очень важно.

Когда всё меньше людей верит в тебя, важно продолжать верить в себя. Я очень доволен, наша работа дала свои плоды.

Риккардо для меня отличный ориентир. Второй сезон в «Рено» получился у него очень солидным. Я прогрессировал, сократил от него отставание, и завоевание подиума стало вишенкой на торте", — приводит слова Окона BBC.

Напомним, победу в гонке одержал Серхио Перес.