Окон: когда в тебя верит всё меньше людей, важно продолжать верить в себя
Пилот «Рено» Эстебан Окон прокомментировал первый в карьере подиум. На Гран-при Сахира француз добрался до финиша вторым.
«У меня нет слов. Я плакал. В голове было столько эмоций. У нас получился непростой сезон, наши усилия не всегда окупались, но мы не переставали трудиться. Мы упорно работали, сохраняли мотивацию, и это было очень важно.
Когда всё меньше людей верит в тебя, важно продолжать верить в себя. Я очень доволен, наша работа дала свои плоды.
Риккардо для меня отличный ориентир. Второй сезон в «Рено» получился у него очень солидным. Я прогрессировал, сократил от него отставание, и завоевание подиума стало вишенкой на торте", — приводит слова Окона BBC.
Напомним, победу в гонке одержал Серхио Перес.
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