Вольф — о Расселле: родилась новая звезда

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал гонку Джорджа Расселла, который на Гран-при Сахира заменял в составе немецкой команды Льюиса Хэмилтона.

Молодой британец был близок к победе, но из-за прокола колеса в конце гонки финишировал только девятым.

«Это было очень эмоционально, и это не последняя попытка Расселла выиграть гонку. Родилась новая звезда. Что касается будущего Джорджа, то Хэмилтон — абсолютный ориентир. Рядом с ним нет никого и близко, но я убеждён, что сегодня мы видели приход нового поколения.

Если говорить о следующем уик-энде, нужно посмотреть, какое состояние будет у Хэмилтона. Сегодня ему немного лучше. Если результат теста будет отрицательным, то в Абу-Даби выступит он, если нет, то за руль сядет Расселл", — приводит слова функционера BBC.