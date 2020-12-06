Вольф — о Расселле: родилась новая звезда

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал гонку Джорджа Расселла, который на Гран-при Сахира заменял в составе немецкой команды Льюиса Хэмилтона.
Молодой британец был близок к победе, но из-за прокола колеса в конце гонки финишировал только девятым.
«Это было очень эмоционально, и это не последняя попытка Расселла выиграть гонку. Родилась новая звезда. Что касается будущего Джорджа, то Хэмилтон — абсолютный ориентир. Рядом с ним нет никого и близко, но я убеждён, что сегодня мы видели приход нового поколения.
Если говорить о следующем уик-энде, нужно посмотреть, какое состояние будет у Хэмилтона. Сегодня ему немного лучше. Если результат теста будет отрицательным, то в Абу-Даби выступит он, если нет, то за руль сядет Расселл", — приводит слова функционера BBC.
- 6 декабря 2020
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