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Леклер потеряет места на старте в Абу-Даби за столкновение с Пересом

Леклер потеряет места на старте в Абу-Даби за столкновение с Пересом
Авто / Формула-1 0

Стюарды Гран-при Сахира Формулы-1 завершили расследование инцидента на первом круге гонки. На торможении перед четвёртым поворотом столкнулись мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес и пилот «Феррари» Шарль Леклер. Монегаска признали виновным в столкновении и оштрафовали. Леклер потеряет три позиции на стартовой решётке следующего этапа Формулы-1 в Абу-Даби. Также Шарль получил два штрафных балла (всего за календарный год у него три).

«Стюарды выслушали гонщика машины №16 (Шарля Леклера) и представителей команды, а также изучили повторы с разных ракурсов.

Машина №16 затормозила слишком поздно перед четвёртым поворотом, заблокировала переднее правое колесо и столкнулась с машиной №11, которая занимала в повороте нормальную траекторию», — гласит объяснение стюардов.

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