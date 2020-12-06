Леклер потеряет места на старте в Абу-Даби за столкновение с Пересом

Стюарды Гран-при Сахира Формулы-1 завершили расследование инцидента на первом круге гонки. На торможении перед четвёртым поворотом столкнулись мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес и пилот «Феррари» Шарль Леклер. Монегаска признали виновным в столкновении и оштрафовали. Леклер потеряет три позиции на стартовой решётке следующего этапа Формулы-1 в Абу-Даби. Также Шарль получил два штрафных балла (всего за календарный год у него три).



«Стюарды выслушали гонщика машины №16 (Шарля Леклера) и представителей команды, а также изучили повторы с разных ракурсов.



Машина №16 затормозила слишком поздно перед четвёртым поворотом, заблокировала переднее правое колесо и столкнулась с машиной №11, которая занимала в повороте нормальную траекторию», — гласит объяснение стюардов.

Леклер — об аварии на первом круге: если кто-то сегодня виноват, то это я