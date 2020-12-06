Расселл: были гонки, когда я лишался победы, но чтобы дважды… Я опустошён

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, заменявший заразившегося коронавирусом Льюиса Хэмилтона, прокомментировал собственную неудачу в гонке Гран-при Сахира, где из-за перепутанных на пит-стопе шин он сначала потерял лидерство, а после прокола — шанс его вернуть.



«Если честно, мне трудно подобрать слова. Когда я вылезал из машины, то чувства были не из приятных. У меня были гонки, когда я лишался победы, но чтобы дважды… Я просто не мог поверить. Я выложился по максимуму. Я контролировал гонку со старта, чувствовал уверенность, мне было комфортно на первых кругах. У нас была путаница на пит-стопе, из-за которой мы стали догоняющими. Думаю, я ещё мог бы догнать Серхио. Я опустошён, но невероятно горд тем, чего мы добились. Рад, что у меня была эта возможность», — приводит слова британского гонщика BBC.