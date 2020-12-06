Шварцман: не будь у нас нескольких неудачных уик-эндов, могли бы побороться за чемпионат

Гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал финиш на пятом месте в спринтерской гонке Формулы-2 в Сахире и итоговую четвёртую позицию в общем зачёте.



«В эти выходные нам по-прежнему немного не хватало темпа относительно лидеров, но всё же он был достаточно хорошим и даже лучше, по сравнению со вчерашним днём. Пятое место – конечно, не тот результат, который я хотел бы, но мы много боролись. Я мог бы воспользоваться возможностью и пройти Айлотта, но было сложно удержаться вплотную к нему. В какой-то момент впереди началась серьезная борьба с обменом позициями. Я тоже сначала отыграл место, но затем потерял его, и в итоге удержался на пятой позиции до финиша. Нам просто чего-то не хватает в балансе, что, возможно, помогло бы мне сразу пройти Айлотта и, может, даже финишировать на подиуме.



Четвертое место – возможно, не лучшая позиция, на которой ты можешь финишировать в чемпионате, ведь она сразу за первой тройкой, но у нас по-прежнему самое большое количество побед, и в целом это был неплохой год для меня, как новичка. Не будь у нас нескольких неудачных уик-эндов, мы могли бы побороться за чемпионат, особенно с учетом таких выступлений, как в последних гонках. Нам следует извлечь уроки из ошибок, чтобы не допускать их в будущем. Поздравляю моего однокомандника, он проделал отличную работу и был более стабилен, так что я рад за него и всю команду», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».