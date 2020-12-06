Стролл считает, что ошибка на выезде с пит-стопа стоила ему победы

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл поделился впечатлениями от гонки Гран-при Сахира, по итогам которой он финишировал третьим. По его словам, он мог бы и рассчитывать на победу, не случись ошибки при выезде с пит-стопа.
«Отчасти я разочарован, думаю, что мог победить. Выезжая с пит-стопа, я допустил ошибку, и Окон поймал меня. Потом у меня просто не было темпа. Потом я заблокировал колёса, и Серхио меня опередил, а чтобы обогнать Окона, мне не хватало темпа. Как бы то ни было, счастлив за команду.
Мы добились невероятного результата. Первое и третье места — то, что нужно при нашей борьбе в зачёте Кубка конструкторов. Я очень рад за Серхио. У него осталось с нами несколько гонок, он был с командой очень долго и много лет ждал этой победы. Она наконец пришла, очень рад за него», — приводит слова канадца Motorsport.
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