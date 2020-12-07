«Альфа Таури»: сегодня мы показывали хороший темп, особенно Даниил

Главный перформанс-инженер Клаудио Балестри подвёл итоги гонки Гран-при Сахира Формулы-1.
«Сегодняшняя гонка стала примером того, какая плотная борьба в середине пелотона. После первого сейфти-кара Даниил занимал пятое место, а Пьер — седьмое, темп на первом отрезке на „софте“ был хорошим. После этого мы надели на оба болида шины „медиум“, и темп всё ещё был конкурентоспособным. Изучая работу компаунда „хард“ на машинах наших конкурентов, мы решили тоже надеть на последний отрезок „хард“.
Активация режима виртуального сейфти-кара и выезд машины безопасности помогли машинам, ехавшим на тактике с одним пит-стопом — у нас такого варианта не было. Сегодня мы показывали хороший темп, особенно Даниил. У него была солидная гонка, он финишировал седьмым. Пьер, к сожалению, финишировал прямо за пределами очковой зоны — 11-м. Теперь нам нужно переключить свои мысли на последнюю гонку этого беспрецедентного сезона в Абу-Даби», — приводит слова Балестри пресс-служба «Альфа Таури».
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