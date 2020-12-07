Тост: Квят провёл фантастическую гонку, одну из лучших с нами

Глава «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, как для его команды сложилась гонка Гран-при Сахира Формулы-1.



«Обе машины хорошо стартовали, и мы закончили первый круг с Даниилом на пятом месте и Пьером на седьмом. Первый отрезок на „софте“ прошёл, как ожидалось, и мы решили зазвать обоих пилотов на 26-м круге, чтобы перейти на „медиум“. Пилоты сообщали о недостаточной поворачиваемости, но, как бы то ни было, темп был относительно хорошим. Затем мы вновь позвали их в боксы, чтобы перевести на „хард“. Нам немного не повезло, особенно в случае с Даниилом: он провёл пит-стоп прямо перед виртуальным сейфти-каром и, вследствие этого, мы проиграли позицию Риккардо.



Темп Даниила в этот момент был хорошим, но Пьер со своей стороны не был доволен машиной, так что нужно нам разобраться, почему. К сожалению, он смог финишировать только 11-м. Даниил провёл фантастическую гонку — это одна из его лучших гонок с нами, он сражался за седьмое место. Он не сумел достать Албона, но смог удержать Боттаса позади. Думаю, его седьмое место — это то, что заслуживала команда. У нас была скорость, чтобы находиться внутри топ-7, возможно, быть даже пятыми или шестыми — при большей удаче.



Что же до стратегии, то старт на „софте“ поставил нас в невыгодное положение, потому что машины впереди стартовали на „медиуме“, что давало им возможность выбора тактики с одним пит-стопом. Однако, в целом, это был хороший уик-энд для нас и мы с нетерпением ждём финальной гонки в Абу-Даби, где мы надеемся тоже набрать очки», — приводит слова Тоста пресс-служба «Альфа Таури».