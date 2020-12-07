Боттас оценил выступление Расселла на Гран-при Сахира и рассказал о проблемах «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги Гран-при Сахира, на котором он стартовал с поула, но закончил гонку только на восьмом месте, а его напарник Джордж Расселл показал 9-й результат.



«Это был действительно плохой день для нас. У меня вышел неудачный старт, возникла пробуксовка, из-за которой я плохо тронулся с места. Джордж же стартовал хорошо и после этого полностью контролировал ход гонки.



Второй отрезок выглядел многообещающим. Если бы не машина безопасности, у нас с Расселлом могла бы возникнуть очень интересная борьба под конец.



Когда мы заехали на пит-стоп во время сейфти-кара, возникла какая-то путаница с шинами – на этом для меня всё закончилось. Я точно не знаю, что именно произошло, но я вернулся на трассу на том же «харде», на котором заехал в боксы. Пит-стоп нельзя назвать идеальным – я потерял позиции и не получил новые шины, что осложнило мне задачу на рестарте, так что я потерял ещё больше позиций.

Всегда легко критиковать уже после того, как всё закончилось, но мы вместе это пережили. Обычно команда достойно проходит через подобное. Мы внимательно оценим произошедшее.

Джордж отлично выступил – ему сильно не повезло. Думаю, он мог выиграть гонку. Это был сложный день для команды, но мы вернёмся на трассу всего через несколько дней, и я сделаю всё возможное, чтобы завершить сезон высоким результатом», — цитирует Боттаса пресс-служба «Мерседеса».