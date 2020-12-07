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Серхио Перес установил уникальное достижение в Формуле-1

Серхио Перес установил уникальное достижение в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Мексиканец Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт» стал первым пилотом Формулы-1, кому удалось выиграть гонку, завершив первый круг дистанции на последней позиции.

На Гран-при Сахира Чеко столкнулся на первом круге с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером, из-за чего был вынужден совершить внеплановый пит-стоп и откатился в самый конец пелотона. Но в итоге мексиканец смог выйти в лидеры и одержать свою первую победу в «Королевских гонках».

Второе место занял гонщик «Рено» Эстебан Окон, тройку лучших замкнул напарник Переса по «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл.

Для «Мерседеса» гонка стала провальной. Джордж Расселл, заменявший в составе немецкой команды Льюиса Хэмилтона, лидировал большую часть дистанции. После выезда на трассу машины безопасности механики «Мерседеса» поставили Расселлу шины из разных комплектов, из-за чего ему пришлось второй раз заезжать в боксы. А Боттаса во время двойного пит-стопа продержали примерно полминуты. Расселлу удалось пробиться с пятого места на второе, но в конце у него случился прокол колеса, в итоге британец финишировал только девятым.

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