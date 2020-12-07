Вольф ответил на вопрос о возможной замене Боттаса на Расселла в «Мерседесе»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что болельщикам не стоит ждать возможной замены Валттери Боттаса на Джорджа Расселла в следующем сезоне.
«Джордж — пилот «Уильямса», и у него с ними контракт. Наш состав гонщиков — это Валттери и Льюис. Поэтому я не считаю это реальной возможностью в данный момент (провести замену в сезоне-2021. — Прим. ред.). Но могу понять подобное желание. Это была бы интересная ситуация для всех нас. Может быть, это произойдёт в будущем», — цитирует Вольфа The Race.
Глава немецкой команды, отказался от комментариев, когда его также спросили, подпишет ли он Рассела на 2022 год.
«Джордж всегда был пилотом «Мерседеса». Теперь Расселл — гонщик «Уильямса», и они могут гордиться тем, что он сделал на Гран-при Сахира. В Гроуве будут знать, что его время круга за их болидом, вероятно, является эталоном. «Мерседесу» нужно посмотреть, что нас ждёт в будущем. Я ещё не решил, что значит для нас результат Джорджа», — добавил Вольф.
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