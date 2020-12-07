Марценко оценил выступление Квята, Расселла и Боттаса на Гран-при Сахира

Бывший пилот мировой серии «Рено» Николай Марценко подвёл итоги Гран-при Сахира Формулы-1, отдельно остановившись на противостоянии гонщиков «Мерседеса» Валттери Боттаса и Джорджа Расселла, который заменял заболевшего Льюиса Хэмилтона, а также россиянина Даниила Квята из «Альфа Таури».



«Самый захватывающий Гран-при сезона — это совершенно точно. Что касается непредсказуемости, то в первые 90 процентов гонки казалось понятным, кто её выиграет. Думаю, если бы не прокол колеса, Расселл должен был победить. Он очень здорово провёл этот гоночный уик-энд. Вы не представляете себе, насколько это трудно — всего за пять дней пересесть на другую машину, пусть даже и очень быструю, и поехать на ней в темпе лидера. Ему нужно было выучить абсолютно новые комбинации кнопок на руле, а их там больше ста, и сделаны они для Льюиса Хэмилтона. Этим выступлением он очень хорошо себя зарекомендовал. Вполне вероятно, в Абу-Даби у него появится второй шанс добиться победы. Не думаю, что Хэмилтон сможет восстановиться после коронавируса настолько быстро: сдать отрицательные тесты и быть в форме. В общем, верю, что у Расселла будет ещё одна возможность выиграть гонку. Не очень понятно, что произошло с «Мерседесом» в плане пит-стопов.

Ещё пару лет назад стоило задуматься над тем, что Валттери Боттаса нужно было заменить на кого-то другого. Уже какой сезон подряд мы говорим, что ни первая, ни вторая, ни третья версия Боттаса не способна конкурировать с Хэмилтоном. Будь Валттери пилотом номер один, мы бы сейчас не считали «Мерседес» доминирующей командой. Что касается Расселла, то сейчас он зарекомендовал себя как один из топ-пилотов. В первой же своей гонке за «Мерседес» во многом превзойти Боттаса — это очень круто. После «Уильямса» его должна ждать вполне успешная карьера.

Судьба Даниила Квята? Не надо забывать о том, что здорово выступил и Цунода. Хорошими результатами в этот уик-энд он открыл себе дорогу к суперлицензии и Ф-1. Квят нынешний сезон провёл неважно. К сожалению, он выглядел значительно хуже Гасли. Хотя в концовке сезона местами неплохо ехал. И прошедшую гонку может занести себе в актив. Но этого мало. Поэтому, думаю, в будущем году Даниил либо останется без места, либо будет резервным пилотом», — цитирует Марценко Sportbox.