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Ротенберг: Шварцман — один из самых сильных и быстрых пилотов своего поколения

Ротенберг: Шварцман — один из самых сильных и быстрых пилотов своего поколения
Авто / Младшие серии 0

Основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг прокомментировал известие о том, что Роберт Шварцман проведёт ещё один сезон в Формуле-2 в составе команды «Према».

«Мы гордимся достижениями Роберта в Формуле-2, которые доказывают, что он один из самых сильных и быстрых пилотов своего поколения. Шварцман с первых гонок заявил о себе как сильном сопернике, навязав борьбу уже опытным пилотам, проводившим в чемпионате не первый сезон. Он достойно выступил, одержав четыре победы – больше, чем кто-либо в текущем сезоне в Формуле-2. Его успехи отмечают и наши коллеги из Академии «Феррари», и в рамках программы подготовки к дебюту в Формуле-1 Роберт дважды получил возможность протестировать автомобиль команды Scuderia Ferrari. Мы уверены, в сезоне-2021 он продолжит бороться и идти к своей цели с тем же усердием и энергией. Желаем Роберту больших успехов в следующем году», — приводит слова Ротенберга пресс-служба программы.

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