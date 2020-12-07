Видео: авария Леклера с Пересом на Гран-при Сахира и вылет Ферстаппена
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видео с инцидентом на первом круге гонки Гран-при Сахира с участием Шарля Леклера («Феррари»), Серхио Переса («Рейсинг Пойнт») и Макса Ферстаппена («Ред Булл»).
На торможении перед четвёртым поворотом монегаск пошёл в опрометчивую атаку и выбил Переса. Шарля признали виновным в столкновении, теперь он потеряет три позиции на стартовой решётке следующего этапа Формулы-1 в Абу-Даби. Ферстаппен в этом эпизоде попытался объехать болиды «Феррари» и «Рейсинг Пойнт», но гонка для Макса так и закончилась на первом круге. Серхио же смог продолжить движение и в итоге выиграл Гран-при Сахира.
Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1. Права на видео принадлежат Formula One World Championship.
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