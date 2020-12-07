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Источник: «Ред Булл» попытается переманить Расселла, если его не подпишет «Мерседес»

Источник: «Ред Булл» попытается переманить Расселла, если его не подпишет «Мерседес»
Авто / Формула-1 0

Авторы немецкого RTL утверждают, что «Ред Булл» готов переманить к себе Джорджа Расселла, если «Мерседес» будет недостаточно активен и не пригласит молодого британца к себе в команду в ближайшее время.

«После Гран-при Сахира стало понятно одно: у Джорджа Расселла есть всё, что нужно, чтобы стать чемпионом мира. Согласно последним слухам, Серхио Перес лидирует в борьбе за право выступать рядом с Максом Ферстаппеном в «Ред Булл». Но Хельмут Марко и Кристиан Хорнер давно не спускают глаз с 22-летнего Расселла.

Если «Мерседес» не переведёт его в основную команду, австрийцы наверняка попытаются переманить Расселла с помощью «вкусных» аргументов. Его контракт с «Уильямсом» должен быть наименьшей проблемой. Это было бы почти справедливым наказанием для Тото Вольфа, который в 2021 году отдал предпочтение Валттери Боттасу над Расселлом», — отмечается на сайте издания.

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