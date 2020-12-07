Экс-пилот Ф-1: у «Ред Булл» есть финансирование, команда должна выкупить Расселла

Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Альберс выразил мнение, что возможный переход Джорджа Расселла из «Уильямса» в «Мерседес» на постоянный контракт может нанести удар по команде «Ред Булл» и австрийцам нужно реагировать на это.

«Это должно быть тревожным сигналом для «Ред Булл». Им следует обратить внимание на двух гонщиков. Это Расселл и Перес. Они действительно пилоты, которые демонстрируют высокий темп прямо сейчас. В настоящий момент в кадровом резерве «Ред Булл» нет никого. Им нужно выбрать Расселла или Переса. У команды есть финансирование для этого… Они должны выкупить Расселла.



Я не вижу, какой другой выбор у них есть на данном этапе. Мы видели, что Албон снова показал плохой результат, как и весь сезон до этого. Максу Ферстаппену просто нужен хороший напарник для дальнейшего развития и настройки машины», — приводит слова Альберса GPblog.