Боттас – о борьбе с Расселлом: для не знающих деталей людей я мог выглядеть полным дураком

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что люди со стороны могут дать неверную оценку его выступления на Гран-при Сахира на фоне напарника Джорджа Расселла, который в минувший уик-энд заменял в немецкой команде заболевшего Льюиса Хэмилтона.



«Для незнающих людей я мог бы выглядеть полным дураком. Так что это нехорошо. Но те, кто знает нюансы, понимали, каким было выступление на самом деле и каким мог быть конечный результат.

С этой стороны для меня была довольно плохая гонка, ведь людям будет очень легко сказать, что в команду пришёл новый парень и обыграл пилота, выступавшего за неё несколько лет.



Я знал, что на первом отрезке на шинах «медиум» позиция на трассе будет очень важна, так что было жаль потерять лидерство. Но на второй части дистанции я достаточно уверенно догонял Джорджа. На «харде» моя машина вела себя более сбалансированно. Я знал, что будут другие возможности, в итоге это был мой план и шанс, и он приближался», — приводит слова Боттаса GPFans.