Боттас – о борьбе с Расселлом: для не знающих деталей людей я мог выглядеть полным дураком

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что люди со стороны могут дать неверную оценку его выступления на Гран-при Сахира на фоне напарника Джорджа Расселла, который в минувший уик-энд заменял в немецкой команде заболевшего Льюиса Хэмилтона.
«Для незнающих людей я мог бы выглядеть полным дураком. Так что это нехорошо. Но те, кто знает нюансы, понимали, каким было выступление на самом деле и каким мог быть конечный результат.
С этой стороны для меня была довольно плохая гонка, ведь людям будет очень легко сказать, что в команду пришёл новый парень и обыграл пилота, выступавшего за неё несколько лет.
Я знал, что на первом отрезке на шинах «медиум» позиция на трассе будет очень важна, так что было жаль потерять лидерство. Но на второй части дистанции я достаточно уверенно догонял Джорджа. На «харде» моя машина вела себя более сбалансированно. Я знал, что будут другие возможности, в итоге это был мой план и шанс, и он приближался», — приводит слова Боттаса GPFans.
- 7 декабря 2020
-
15:38
-
15:06
-
14:34
-
13:34
-
13:17
-
12:56
-
12:13
-
12:08
-
11:50
-
11:00
-
10:42
-
09:59
-
09:43
-
09:02
-
09:00
-
01:21
-
01:12
-
01:02
-
01:00
-
00:24
-
00:16
- 6 декабря 2020
-
23:41
-
23:23
-
23:19
-
23:16
-
23:05
-
22:59
-
22:54
-
22:52
-
22:50
-
22:42
-
22:37
-
22:36
-
22:31
-
22:26