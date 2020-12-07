Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Боттас – о борьбе с Расселлом: для не знающих деталей людей я мог выглядеть полным дураком

Боттас – о борьбе с Расселлом: для не знающих деталей людей я мог выглядеть полным дураком
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что люди со стороны могут дать неверную оценку его выступления на Гран-при Сахира на фоне напарника Джорджа Расселла, который в минувший уик-энд заменял в немецкой команде заболевшего Льюиса Хэмилтона.

«Для незнающих людей я мог бы выглядеть полным дураком. Так что это нехорошо. Но те, кто знает нюансы, понимали, каким было выступление на самом деле и каким мог быть конечный результат.

С этой стороны для меня была довольно плохая гонка, ведь людям будет очень легко сказать, что в команду пришёл новый парень и обыграл пилота, выступавшего за неё несколько лет.

Я знал, что на первом отрезке на шинах «медиум» позиция на трассе будет очень важна, так что было жаль потерять лидерство. Но на второй части дистанции я достаточно уверенно догонял Джорджа. На «харде» моя машина вела себя более сбалансированно. Я знал, что будут другие возможности, в итоге это был мой план и шанс, и он приближался», — приводит слова Боттаса GPFans.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020