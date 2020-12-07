Михаил Алёшин: Расселл однозначно пошатнул тоскливую связку Хэмилтон — Боттас

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин подвёл итоги Гран-при Сахира Формулы-1, победу в котором одержал пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес.



«Невероятная гонка! Я бы сказал, что с точки зрения драмы — одна из лучших за последние годы.



В четвёртом после старта повороте погорячился Леклер, который, кстати, невероятными усилиями смог квалифицировать «Феррари» на четвёртом месте. В результате этой горячности ему пришлось сойти, но с собой он чуть не «забрал» победителя гонки. С Ферстаппеном получилось неловко: он, объезжая весь этот замес, думал, что там, за пределами трассы, везде асфальт, но оказалось, что это просто тёмный гравий, при выезде на который его машина, естественно, уже не повернула куда было нужно.



Конечно, главными «героями» гонки на 100% можно смело назвать команду «Мерседес» и особенно тех, кто был (именно в прошедшем времени) ответственным за выбор шин во время двойного пит-стопа Расселла и Боттаса. Понятно, что ситуация стрессовая и решение, скорее всего, принималось в последний момент, но come on, guys! С таким количеством персонала таких откровенных ошибок быть не должно в принципе. Результат: полностью проигранная гонка обоими пилотами.



Перес однозначно красавчик, который сделал всё что мог, когда понял, какой ему выпадает шанс. Даже психологически это очень непросто, поверьте мне. А ещё он однозначно очень красиво хлопнет дверью своей команды в конце сезона, которая сама же от него отказалась. Он уже давным-давно доказал, что достоин места в Ф-1. Но, к сожалению, не всегда в этом спорте решает талант и результаты.



Расселл. Этот человек однозначно пошатнул хорошо отлаженную и поэтому такую тоскливую в плане борьбы связку Хэмилтон — Боттас. Человек, который чуть не выиграл первый же свой Гран-при, при первой же возможности, сев за руль техники, которой это по силам. Человек, который чуть не выиграл гонку, выступая в ботинках на размер меньше и в машине, которая была сконструирована под совсем другой рост пилота. Я уж не говорю про то, насколько сильно он уделал (более подходящего слова не нахожу) опытнейшего Боттаса! Очень жаль, что всё было против него. Но я почему-то на сто процентов уверен, то, что этот молодой человек показывал на трассе, незамеченным не останется», — написал Алёшин на своей странице в «Инстаграме».