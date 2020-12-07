«Это было бы изящным решением». Журналист Ф-1 предложил план по пилотам для «Ред Булл»

Журналист Sky Sports F1 Тед Кравиц после Гран-при Сахира заявил, что «Ред Булл» вполне может поменять Александера Албона на Серхио Переса всего на один сезон. При этом австрийская команда в любом случае окажется в плюсе.

«Ред Булл» хочет подписать парня, который только что выиграл гонку? Я не знаю. Хельмут Марко говорил с кем-то по телефону после финиша Гран-при Сахира. Это всё, что я могу вам сказать.

После гонки он обычно разговаривает с боссом «Ред Булл» Дитрихом Матешицем. Но так ли это на сей раз? Я не знаю. Марко мог разговаривать по телефону со своей семьёй или женой. Кто знает. Он мог общаться по телефону с боссом после того, как Перес выиграл гонку, говоря: «Знаете что, я передумал, может, нам стоит убрать Албона из состава на год, а Серхио на сезон посадить в машину и посмотреть, как они оба будут справляться».

Это было бы изящным решением. Посадите Албона на скамейку запасных, дайте Серхио Пересу год против Макса Ферстаппена. Просто чтобы посмотреть, как всё пойдёт. Что им терять? Кристиан Хорнер подтвердил на этих выходных, что Албон остаётся в командной системе. Так посмотрите, что покажет Перес. Если у него будет то же самое, что и у Албона, то по крайней мере у Алекса появится год для того, чтобы освободить голову, снова собраться и вернуться. А Серхио же к сезону-2022 может сконцентрироваться на тех планах, которые у него были изначально. Если же Перес будет хорош и сможет сравняться с Ферстаппеном или победить его, то пусть так и будет», — приводит слова Кравица GPblog.