Роберт Шварцман: в следующем сезоне будем рвать

Российский пилот Академии «Феррари» Роберт Шварцман после подписания нового контракта с командой Формулы-2 «Према» поделился ожиданиями от следующего сезона.



«На самом деле не могу сказать, что очень доволен сезоном. К сожалению, было определённое количество плохих моментов. Если бы стабильнее прошли сезон, то смог бы бороться за титул. Доволен четырьмя победами в этом году. У меня было много хороших гонок и удачных этапов. Получил серьёзный опыт, понял, как действовать в определённых ситуациях. Были хорошие и неудачные моменты. Я позитивно настроен на следующий сезон — будем рвать.

Каждая победа была классной. Самая запоминающаяся — это первая победа в Австрии. Я посвятил её отцу. Она была очень большой для меня. Когда ушёл отец, хотелось посвятить ему эту победу, хотелось и титул посвятить, но с ним не удалось. Официально уже известно, что я поеду в Формуле-2 за «Прему» в следующем году. Это уже четвёртый год подряд с ними. Рад остаться с командой, рад, что за эти годы мы многого добились. Мне комфортно находиться там, это классная команда. Рад продолжить путь с ней, дай бог, возьмём титул в следующем году», — сказал Шварцман в эфире «Матч ТВ».