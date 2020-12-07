Квят надеется, что сильная гонка в Бахрейне повысит его шансы вернуться в Ф-1 в 2022 году

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят выразил надежду, что хорошее выступление на Гран-при Сахира, где он стартовал шестым и финишировал на седьмой строчке, поможет ему в будущем вернуться в Формулу-1, если на следующий сезон он останется вне «Королевских гонок».



«Это тяжёлый вид спорта. Конкуренция здесь жёсткая, и в игре присутствует политика. Это нормально. Я могу принять такое положение вещей после многих лет в Формуле-1. Очень хорошо, что мне удалось провести столь сильный уик-энд сейчас, в конце года. Он будет свеж в памяти людей, и это поможет мне вернуться с какой-нибудь из команд в 2022 году.

Я по-прежнему чувствую, что мне есть что дать Формуле-1. Знаю, что если представится возможность, то смогу бороться за чемпионство, это точно. Так что дело просто в правильном времени. Иногда в моей карьере оно было удачным. Иногда всё складывалось очень плохо», — приводит слова Квята RaceFans.