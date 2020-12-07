Хэмилтону нужно получить разрешение властей Бахрейна и ОАЭ, чтобы выступить в Абу-Даби

Возможное возвращение Льюиса Хэмилтона на трассу может быть осложнено строгими карантинными ограничениями в Бахрейне и ОАЭ, сообщает Motorsport. В настоящее время Хэмилтон провёл под карантином в Бахрейне семь дней, ему потребуется оставаться в таком режиме ещё как минимум три дня. Кроме того, в Абу-Даби также действуют строгие ограничения — приезжающие в страну обязаны пробыть под карантином две недели, однако для Формулы-1 власти страны сделали исключение.



«Главное — законы и распоряжения правительств. Власти Бахрейна определят, соответствует ли ситуация Льюиса их правилам, а власти Абу-Даби проверят соответствие своим критериям. Если его допустят, но пройдёт тесты ФИА и сдаст отрицательный тест перед тем, как войти в паддок, то мы не будем чинить ему препятствий. Но, по регламенту, он не может просто приехать на гонку, ему нужно провести как минимум одну сессию — тренировку или квалификацию», — приводит слова гоночного директора ФИА Майкла Маси Motorsport.