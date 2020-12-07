Перес: в Формуле-1 не всегда выступают сильнейшие пилоты

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес отметил, что в Формуле-1 не всегда получают места лучшие гонщики.
«Мы видели, что такие пилоты, как Окон, теряли места. В этом и есть Формула-1. Здесь всё сложно, и, к сожалению, здесь не всегда выступают сильнейшие пилоты. Что касается сезона 2022 года, то я всегда говорил, что пропуск одного сезона — риск на той стадии карьеры, на которой я нахожусь сейчас. Никогда не знаешь, что произойдёт, удастся ли вернуться, или придётся завершить карьеру. Но я настроен быть здесь, либо в следующем сезоне, либо через год. У меня уже есть хорошие альтернативы на 2022 год. Конечно, лучше всего остаться в Формуле-1 и продолжить выступать в следующем сезоне, но, если мне придётся уйти, то я смогу вернуться в 2022-м», — приводит слова Серхио Переса RaceFans.
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