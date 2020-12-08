Риккардо: нельзя позволять победить тому, кто был в боксах уже на первом круге

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился мыслями о Гран-при Сахира, победу в котором одержал гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес.



«Конечно, я поздравляю Серхио, но для всех остальных стоит сказать, что нельзя позволять победить тому, кто был в боксах уже на первом круге. Как только произошёл инцидент с Ферстаппеном, Макс вылетел и я стал претендентом на подиум. Но мы потерпели неудачу на пит-стопах, потому что весь второй отрезок я провёл позади Даниила Квята. Думаю, мы могли сделать больше.



Должен поздравить Окона, они провели действительно сильную гонку. Но у меня смешанные чувства, потому что второе и пятое место — отлично для команды, но когда вы видите „Рейсинг Пойнт“ на первом и третьем месте, это удручает», — приводит слова Даниэля Риккардо GPFans.