Ветров – о Расселле: пришёл мальчишка с «велосипеда» и в одни ворота всех обыграл!

Автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров прокомментировал выступление Джорджа Расселла на Гран-при Сахира, где молодой британец заменял в составе «Мерседеса» заболевшего Льюиса Хэмилтона.

«Думаю, всё шло к его победе. После этой чехарды с перепутанными шинами и проколом колеса, честно говоря, у меня даже появились мысли, что это кто-то позвонил: мол, нельзя такую победу допустить.

Мог и Льюис позвонить. Но, почитав утром комментарии руководства команды, поменял точку зрения. Думаю, всё-таки это случайность, просто так получилось. Ну это же сенсация: пришёл мальчишка с «велосипеда» и в одни ворота всех обыграл! Соперники своим глазам не верят. Считаю, что Расселл выиграл эту гонку. Его девятое место равносильно победе. Не зря он признан гонщиком дня. Вольф пообещал, что, если Льюис не успеет поправиться к Абу-Даби, у Джорджа будет второй шанс. Боттас же показал себя с худшей стороны, просто десять минусов ему. А Расселл просто красавчик. Тото уже понимает, что родилась новая звезда.

У Рассела сумасшедшая мотивация. Да, понятно, что машина позволяет демонстрировать высокий результат, но Джордж в прошедшей гонке показал себя зрелым и сильным пилотом. А Боттас проиграл вчистую. Поэтому как минимум «Мерседесу» надо задуматься о расставании с Боттасом. Валттери всегда был пилотом номер два и всегда был согласен на такую роль. Расселл на это не пойдёт, у него все задатки лидера. Поэтому было бы интересно посмотреть на тандем Хэмилтон — Расселл. Но в принципе Льюис уже всего добился, возможно, ему пора на пенсию. Тем более что и требования по зарплате у него просто невероятные», — цитирует Ветрова Sportbox.



Победителем Гран-при Сахира стал пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, второе место завоевал гонщик «Рено» Эстебан Окон, тройку лучших замкнул напарник Переса Лэнс Стролл. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» финишировал седьмым.