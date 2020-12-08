Экс-пилот Ф-1: конечно, Вольф пригласил Расселла специально. Это политический вопрос

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос поделился мнением, как сильное выступление Джорджа Расселла за «Мерседес» на Гран-при Сахира может сказаться на действующих пилотах команды Валттери Боттасе и Льюисе Хэмилтоне.



«Полагаю, Боттас уже поставил в рамочку свой контракт на 2021 год. Теперь он смотрит на него каждый раз и думает: «Какой же я счастливчик, что он у меня уже есть».

Хэмилтон и Вольф вступают в сложные переговоры. Конечно, Тото сделал это [пригласил Расселла] специально. В противном случае он взял бы тест-пилота. Это политический вопрос. Льюис просит 50 миллионов, новый генеральный директор Daimler говорит, что хочет сократить расходы на Формулу-1. Так что всё сложно. Расселл показывает, что он способен пилотировать так же быстро. Я не знаю, сможет ли Джордж выиграть семь титулов, но его контракт стоит на 50 миллионов меньше», — цитирует Дорнбоса GPblog со ссылкой на Ziggo Sport.