Боттас убрал из описания профиля своего «инстаграма» упоминание команды «Мерседес»

Пользователи «Инстаграма» обратили внимание, что после Гран-при Сахира финский пилот Валттери Боттас убрал из описания своего профиля в социальной сети упоминание команды «Мерседес», за которую он выступает, а также ссылку на официальный аккаунт Формулы-1.



Теперь в профиле Валттери присутствует лишь его личный хештег #VB77 и ссылка на официальный сайт пилота.

Фото: instagram.com/valtteribottas

Для «Мерседеса» гонка Гран-при Сахира стала провальной. Джордж Расселл, заменявший в составе немецкой команды Льюиса Хэмилтона, лидировал большую часть дистанции. После выезда на трассу машины безопасности механики «Мерседеса» поставили Расселлу шины из разных комплектов, из-за чего ему пришлось второй раз заезжать в боксы. А Боттаса во время двойного пит-стопа продержали примерно полминуты. Расселлу удалось пробиться с пятого места на второе, но в конце у него случился прокол колеса, и в итоге он финишировал только девятым.