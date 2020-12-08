Ветров рассказал, как Серхио Перес возил его после гонки в Монако за сувенирами

Автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров назвал парадоксом ситуацию с отсутствием контракта на следующий сезон у победителя Гран-при Сахира Серхио Переса из «Рейсинг Пойнт».



«Да, это парадокс. Очень жаль, что у Серхио такая непростая ситуация. Я хорошо знаком с ним. У него нет никакого налёта звёздности, он прост в общении, очень душевный человек. Помню, несколько лет назад в Монако отмечали окончание гоночного уик-энда. Я хотел напоследок съездить прикупить кое-каких сувениров. Попросил Серхио довезти меня до магазина, и он не отказал. Прокатились с ним на мотороллере… Я был очень рад его победе и после гонки написал сообщение с поздравлениями. Но, конечно, было больно смотреть на грусть в его глазах после церемонии награждения», — приводит слова Ветрова Sportbox.



Напомним, Перес считается одним из кандидатов на место Александера Албона в команде «Ред Булл».