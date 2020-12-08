Серхио Перес: картина становится яснее, не думаю, что мне позвонят из «Ред Булл»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес после победы на Гран-при Сахира заявил, что не ждёт звонка от боссов «Ред Булл» по поводу контракта на следующий год, однако у него уже есть варианты на сезон-2022.

«Нет, я не думаю, что это произойдёт [звонок от «Ред Булл»], если честно. Картина становится яснее. Если я не буду на решётке в следующем году, то у меня уже есть возможность вернуться в сезоне-2022. Так что я в мире с собой. Мне всего 30 лет, поэтому у меня впереди лучшие годы. Я полон решимости вернуться сильным. Как я уже говорил, это не полностью зависит от меня, но я нахожусь в хорошем положении», — приводит слова Переса Planet F1.

Напомним, Перес пока считается одним из главных кандидатов на место Александера Албона в «Ред Булл».