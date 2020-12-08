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Этапа W Series в рамках уик-энда Ф-1 в Сочи не будет, но в чемпионате поедет россиянка

Этапа W Series в рамках уик-энда Ф-1 в Сочи не будет, но в чемпионате поедет россиянка
Авто / Младшие серии 0

Руководство женской W Series, которая в следующем году будет сопровождать гонки Формулы-1, представило календарь чемпионата на сезон-2020 из восьми этапов в Европе и Северной Америке.

Календарь W Series на сезон-2021:

26 июня – Франция (Ле-Кастелле),
3 июля – Австрия (Шпильберг),
17 июля – Великобритания (Сильверстоун),
31 июля – Венгрия (Будапешт),
28 августа – Бельгия (Спа-Франкоршам),
4 сентября – Нидерланды (Зандворт),
23 октября – США (Остин),
30 октября – Мексика (Мехико).
Информация о точном расписании этапов появится позднее.

Напомним, сезон-2020 W Series был отменён из-за пандемии коронавируса. В нём должна была принять участие россиянка Ирина Сидоркова, и у неё появится такой шанс в следующем году.

«Я очень рада, что в 2021 году наконец смогу поехать в чемпионате W Series, да ещё и с Формулой-1 на самых известных трассах мира. Для меня это огромная честь, ведь я, как первая и пока единственная девушка из России, буду представлять нашу страну. Конечно, это даёт мне дополнительную мотивацию ещё больше тренироваться, ещё больше времени проводить на симуляторах и в спортзале, чтобы уже к первому этапу быть в максимальной форме и постараться побороться за высший результат. Я уверена, что этапы W Series, проходящие совместно с Формулой 1, привлекут ещё больше девушек в гонки, что способствует развитию женского автоспорта», — цитирует Сидоркову пресс-служба «СМП Рейсинг».

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