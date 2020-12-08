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В «Феррари» заявили, что перевод главного конструктора в «Хаас» связан с лимитом бюджетов

В «Феррари» заявили, что перевод главного конструктора в «Хаас» связан с лимитом бюджетов
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что перевод главного конструктора «Скудерии» Симоне Ресты из Маранелло в команду «Хаас» связан с введением лимитов на бюджеты со следующего сезона.

«Ясно, что мы должны смотреть вперёд, потому что правила меняются. Бюджетные ограничения означают, что команда должна стать более эффективной. Нам необходимо провести внутреннюю реструктуризацию, и это одно из наших решений», — цитирует Бинотто GrandPrix.

Он также сообщил, что Реста будет играть «важную роль» в «Хаасе», и намекнул, что следом за главным конструктором в американскую команду может проследовать ещё больше персонала.

Напомним, за развитие шасси «Феррари» теперь будет отвечать Энрико Кардиле. Энрико Гуальтьери продолжит работать над силовыми установками «Скудерии», Лоран Мекис останется на посту спортивного директора.

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