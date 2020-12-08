«Феррари» отказалась от планов в ближайшее время прийти в IndyCar

Согласно утверждению портала GrandPrix, «Феррари» выбрала вектор на сближение с другой командой Формулы-1 — «Хаасом», и, как предполагается, эта стратегия заменит предыдущие планы «Скудерии» о переходе в IndyCar.



«Мы обсудили наши возможные планы с руководством IndyCar и решили, что они не будут реализованы в ближайшем будущем. Почему? Это требует инвестиций, но, что более важно, нашей главной задачей по-прежнему является выступление в Формуле-1. Вот на чём мы должны сосредоточиться. Обсуждения будут продолжаться, но сейчас мы говорим о более отдалённом будущем», — заявил руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.



Ранее обсуждался вариант, при котором «Феррари» могла бы выставлять свою команду в IndyCar или же просто выступить в роли поставщика силовых установок.

В «Феррари» заявили, что перевод главного конструктора в «Хаас» связан с лимитом бюджетов