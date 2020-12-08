Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барселона» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Феррари» отказалась от планов в ближайшее время прийти в IndyCar

«Феррари» отказалась от планов в ближайшее время прийти в IndyCar
Авто / Формула-1 0

Согласно утверждению портала GrandPrix, «Феррари» выбрала вектор на сближение с другой командой Формулы-1 — «Хаасом», и, как предполагается, эта стратегия заменит предыдущие планы «Скудерии» о переходе в IndyCar.

«Мы обсудили наши возможные планы с руководством IndyCar и решили, что они не будут реализованы в ближайшем будущем. Почему? Это требует инвестиций, но, что более важно, нашей главной задачей по-прежнему является выступление в Формуле-1. Вот на чём мы должны сосредоточиться. Обсуждения будут продолжаться, но сейчас мы говорим о более отдалённом будущем», — заявил руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.

Ранее обсуждался вариант, при котором «Феррари» могла бы выставлять свою команду в IndyCar или же просто выступить в роли поставщика силовых установок.

В «Феррари» заявили, что перевод главного конструктора в «Хаас» связан с лимитом бюджетов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020