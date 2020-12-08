«Феррари» отказалась от планов в ближайшее время прийти в IndyCar

Согласно утверждению портала GrandPrix, «Феррари» выбрала вектор на сближение с другой командой Формулы-1 — «Хаасом», и, как предполагается, эта стратегия заменит предыдущие планы «Скудерии» о переходе в IndyCar.
«Мы обсудили наши возможные планы с руководством IndyCar и решили, что они не будут реализованы в ближайшем будущем. Почему? Это требует инвестиций, но, что более важно, нашей главной задачей по-прежнему является выступление в Формуле-1. Вот на чём мы должны сосредоточиться. Обсуждения будут продолжаться, но сейчас мы говорим о более отдалённом будущем», — заявил руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.
Ранее обсуждался вариант, при котором «Феррари» могла бы выставлять свою команду в IndyCar или же просто выступить в роли поставщика силовых установок.
- 8 декабря 2020
-
15:26
-
15:17
-
14:18
-
13:00
-
12:01
-
11:45
-
11:36
-
11:05
-
10:44
-
09:39
-
09:00
-
00:53
-
00:10
- 7 декабря 2020
-
22:59
-
22:01
-
21:03
-
20:50
-
18:57
-
17:46
-
16:54
-
16:45
-
16:26
-
15:38
-
15:06
-
14:34
-
13:34
-
13:17
-
12:56
-
12:13
-
12:08
-
11:50
-
11:00
-
10:42
-
09:59
-
09:43