Хэмилтон возобновляет тренировки и намерен выступить на Гран-при Абу-Даби

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своём самочувствии и добавил, что намерен выступить на заключительном этапе сезона Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби.

«Всем привет! Надеюсь, с вами всё в порядке. Эта неделя была одной из самых тяжёлых для меня за последнее время. Я фокусируюсь на выздоровлении, возвращении формы, что позволит мне вернуться на Гран-при Абу-Даби.

Сегодня я проснулся в прекрасном самочувствии, впервые потренировался. Хочу вам отправить позитивное послание и дать знать, что со мной всё в порядке. Спасибо всем за сообщения и видео. Очень ценю это.

Надеюсь, все вы остаётесь позитивными и преодолеваете всё, с чем сталкиваетесь. Надеюсь, скоро смогу вернуться в болид", — рассказал Хэмилтон на видео, размещённом на его странице в «Инстаграме».

Напомним, британец пропустил Гран-при Сахира из-за заражения коронавирусом. В болиде его заменил Джордж Расселл.