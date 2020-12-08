Квят: в квалификации Гран-при Сахира у меня получился один из лучших кругов в карьере

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мыслями о двух недавних этапах чемпионата мира Формулы-1 в Бахрейне, отдельно отметив, что квалификация Гран-при Сахира получилась едва ли не сильнейший за всю карьеру.

«На первом этапе в Бахрейне у меня получилась достаточно сильная квалификация, я был доволен. Но после слабого старта, испорченного инцидентом, у меня уже не было шансов что-то сделать. Финишировал одиннадцатым, что стало разочарованием. До очковой зоны оставалось лишь одно место. Такой результат было сложно принять, так как у нас был темп.

Но затем начался второй уик-энд, и он был очень сильным для нас. С пятницы у нас был темп, я был доволен работой инженеров. В квалификации мне удался очень хороший круг в третьем сегменте. Это был один из моих лучших кругов в квалификации за всю карьеру. Так что я стартовал шестым. Было весело. Получал удовольствие. Боролся впереди со многими соперниками.

Было весело, но и непросто. Гонка требовала высокой концентрации, круги были короткими. Было тяжело защищаться и атаковать. Это интересная конфигурация, совершенно иной вызов, я устал. В ходе гонки на трассу дважды выезжала машина безопасности. Её второе появление случилось невовремя, но мы ничего не могли сделать. Мы потеряли возможность бороться за подиум. Как бы то ни было, мы заработали шесть очков и я доволен пилотажем. Надеюсь, продолжим в том же духе в Абу-Даби", — сказал Квят на видео, размещённом на канале «Альфа Таури» в YouTube.

Соответствующее видео доступно на канале «Альфа Таури». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.