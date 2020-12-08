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Ферстаппен ответил Леклеру: пусть не читает мои комментарии

Ферстаппен ответил Леклеру: пусть не читает мои комментарии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен достаточно резко отреагировал на выпад гонщика «Феррари» Шарля Леклера. Монегаск недавно заявил, что нидерландец иногда допускает в СМИ «глупые заявления». Эти слова, судя по всему, не понравились Максу.

«Если ему не хочется знать, что я говорю, пусть просто не читает мои комментарии», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news.

Напомним, на Гран-при Сахира Шарль Леклер на первом же круге допустил серьёзную ошибку, которая привела не только к его сходу, но и к вылету Макса Ферстаппена.

За один этап до конца чемпионата Шарль занимает шестое место в общем зачёте. На счету монегаска 98 очков. Ферстаппен (189) — третий. Титул в этом сезоне досрочно завоевал Льюис Хэмилтон (332).

Леклер: Ферстаппен допускает глупые заявления в СМИ, но именно это делает его Максом
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