Глава гоночной академии «Феррари» высказался о Шварцмане, назвав его монстром

Глава гоночной академии «Феррари» Марко Маттаса поделился впечатлениями о её воспитаннике пилоте Формулы-2 Роберте Шварцмане. По мнению специалиста, россиянин — «настоящий монстр гонок».

«В 2020 году мы не узнали о Шварцмане чего-то, чего не знали раньше. В гонках он настоящий монстр. В минувшем году он доказал это в Формуле-3, завоевав титул в дебютном сезоне. Начало карьеры в Формуле-2 получилось почти идеальным. Потом случилось несколько гонок без набранных очков, это оставило его вне чемпионской гонки. Но он всё равно одержал наибольшее количество побед. В следующем году он останется в Формуле-2 с Prema ещё на один сезон. Ожидаю, что он будет главным претендентом на титул», — приводит слова Матассы официальный сайт «Феррари».