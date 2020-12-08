Глава гоночной академии «Феррари» высказался о Шварцмане, назвав его монстром
Глава гоночной академии «Феррари» Марко Маттаса поделился впечатлениями о её воспитаннике пилоте Формулы-2 Роберте Шварцмане. По мнению специалиста, россиянин — «настоящий монстр гонок».
«В 2020 году мы не узнали о Шварцмане чего-то, чего не знали раньше. В гонках он настоящий монстр. В минувшем году он доказал это в Формуле-3, завоевав титул в дебютном сезоне. Начало карьеры в Формуле-2 получилось почти идеальным. Потом случилось несколько гонок без набранных очков, это оставило его вне чемпионской гонки. Но он всё равно одержал наибольшее количество побед. В следующем году он останется в Формуле-2 с Prema ещё на один сезон. Ожидаю, что он будет главным претендентом на титул», — приводит слова Матассы официальный сайт «Феррари».
Рекомендуем вам
- 8 декабря 2020
-
23:57
-
22:27
-
20:32
-
20:06
-
18:20
-
17:44
-
15:26
-
15:17
-
14:18
-
13:00
-
12:01
-
11:45
-
11:36
-
11:05
-
10:44
-
09:39
-
09:00
-
00:53
-
00:10
- 7 декабря 2020
-
22:59
-
22:01
-
21:03
-
20:50
-
18:57
-
17:46
-
16:54
-
16:45
-
16:26
-
15:38
-
15:06
-
14:34
-
13:34
-
13:17
-
12:56
-
12:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам