Ральф Шумахер: отношение к Мику в паддоке было неблагоприятным

Ральф Шумахер, бывший пилот Формулы-1 и дядя чемпиона Формулы-2 Мика Шумахера, поделился мыслями о юном пилоте и его успехе в 2020 году. По его словам, болельщикам и экспертам пора перестать сравнивать Шумахера-младшего с его легендарным отцом, семикратным чемпионом мира Ф-1 Михаэлем Шумахером.

«Эти постоянные сравнения мне немного надоедают. Мик идёт своим путём и именно так это должно восприниматься. То, что случилось 20 лет назад не имеет отношения к делу.

Заслуживал ли он титул в нынешнем году? Поначалу всё было непросто, к тому же, атмосфера по отношению к нему в паддоке была неблагоприятной. Но ответ на ваш вопрос — безусловно да.

Что касается следующего сезона, то не нужно завышать ожидания, нужно смотреть на вещи реально. Мы говорим о команде «Хаас», а не о «Мерседесе». Нужно, чтобы он привык к команде. Гюнтер Штайнер отличный руководитель, который знает, как работать с молодыми гонщиками", — приводит слова Ральфа Шумахера GrandPX.news.

Напомним, Мик Шумахер в 2020 году стал чемпионом Формулы-2. В следующем сезоне он дебютирует в Формуле-1, где будет защищать цвета «Хааса». Напарником немца станет россиянин Никита Мазепин.