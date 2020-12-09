Эксперт: «Ред Булл» не хочет заполучить Расселла

Бывший механик «Макларена» Марк Пристли, ныне выступающий в качестве обозревателя Формулы-1, поделился мыслями о будущем пилота «Уильямса», воспитаннике программы «Мерседес» Джордже Расселле. По его словам, в «Ред Булл» не заинтересованы в привлечении талантливого британца в свою команду.

"«Ред Булл» не хочет заполучить Расселла. У них уже есть Макс Ферстаппен. Он уже их звезда. Сейчас им нужен кто-то вроде Боттаса. Кто-то, кто сможет ехать прямо за Максом. Кроме того, не вижу сценария, при котором «Мерседес» бы отпустил Расселла.

Ферстаппен и Перес стали бы прекрасным дуэтом", — приводит слова Пристли GPblog.

Напомним, в «Ред Булл» пока так и не определились с вакансией второго пилота на 2021 год. Пока это место занимает Александер Албон, но контракта на следующий сезон у него ещё нет.