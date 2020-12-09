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Квят принял участие в забавном челлендже с пятью монетами

Квят принял участие в забавном челлендже с пятью монетами
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят принял участие в забавном челлендже, суть которого сводится к тому, что человеку необходимо одновременно суметь подбросить пять монет и поймать их. Россиянин с заданием справился успешно и передал своеобразную эстафету бывшему напарнику по команде Карлосу Сайнсу, а также бывшему кикбоксёру, а ныне тренеру Федерико Велле.

«Челлендж пяти монет. Принял его от Натали Пинэм, чтобы протестировать свои боксёрские рефлексы. Передаю челлендж Карлосу Сайнсу и Федерико Велле», — сказано в сообщении, прикреплённом к видео.

Соответствующая запись доступна на странице Даниила Квята в «Инстаграме».

Напомним, Даниил Квят, с высокой долей вероятности, покинет Ф-1 после завершения сезона. На его место претендует воспитанник программы «Ред Булл» Юки Цунода.

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