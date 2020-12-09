Квят принял участие в забавном челлендже с пятью монетами

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят принял участие в забавном челлендже, суть которого сводится к тому, что человеку необходимо одновременно суметь подбросить пять монет и поймать их. Россиянин с заданием справился успешно и передал своеобразную эстафету бывшему напарнику по команде Карлосу Сайнсу, а также бывшему кикбоксёру, а ныне тренеру Федерико Велле.
«Челлендж пяти монет. Принял его от Натали Пинэм, чтобы протестировать свои боксёрские рефлексы. Передаю челлендж Карлосу Сайнсу и Федерико Велле», — сказано в сообщении, прикреплённом к видео.
Соответствующая запись доступна на странице Даниила Квята в «Инстаграме».
Напомним, Даниил Квят, с высокой долей вероятности, покинет Ф-1 после завершения сезона. На его место претендует воспитанник программы «Ред Булл» Юки Цунода.
- 9 декабря 2020
-
01:01
-
00:52
- 8 декабря 2020
-
23:57
-
22:27
-
20:32
-
20:06
-
18:20
-
17:44
-
15:26
-
15:17
-
14:18
-
13:00
-
12:01
-
11:45
-
11:36
-
11:05
-
10:44
-
09:39
-
09:00
-
00:53
-
00:10
- 7 декабря 2020
-
22:59
-
22:01
-
21:03
-
20:50
-
18:57
-
17:46
-
16:54
-
16:45
-
16:26
-
15:38
-
15:06
-
14:34
-
13:34
-
13:17