Квят принял участие в забавном челлендже с пятью монетами

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят принял участие в забавном челлендже, суть которого сводится к тому, что человеку необходимо одновременно суметь подбросить пять монет и поймать их. Россиянин с заданием справился успешно и передал своеобразную эстафету бывшему напарнику по команде Карлосу Сайнсу, а также бывшему кикбоксёру, а ныне тренеру Федерико Велле.

«Челлендж пяти монет. Принял его от Натали Пинэм, чтобы протестировать свои боксёрские рефлексы. Передаю челлендж Карлосу Сайнсу и Федерико Велле», — сказано в сообщении, прикреплённом к видео.

Соответствующая запись доступна на странице Даниила Квята в «Инстаграме».

Напомним, Даниил Квят, с высокой долей вероятности, покинет Ф-1 после завершения сезона. На его место претендует воспитанник программы «Ред Булл» Юки Цунода.