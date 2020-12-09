Боттас: никто не смог бы работать лучше меня в моей машине

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл некоторые итоги сезона-2020, заострив внимание на своём противостоянии с Льюисом Хэмилтоном.



«Конечно, в 2020 году я не достиг целей, которые ставил перед собой. Было много странных и неудачных для меня гонок, где Льюис оказался сильнее. В конце концов, каждый год в Ф-1 делает вас лучше. Этот сезон не сильно отличался от моих предыдущих. У меня были хорошие и плохие времена. Я, безусловно, вынес много уроков из поражений и не могу дождаться, чтобы начать новый сезон с чистого листа.



Конечно, нелегко гоняться против такого товарища по команде, как Хэмилтон, который, если мы посмотрим на цифры, является самым успешным пилотом в истории Формулы-1. Его нелегко победить, но, пытаясь сделать это, я всегда открываю для себя что-то новое. Стараюсь использовать ошибки, которые совершал, чтобы не повторять их. Но в этом году у меня были и положительные моменты, которые я обязательно должен вернуть и в следующем сезоне. Не собираюсь сдаваться. Тяжёлая работа всегда окупалась в моей карьере. Льюис был впереди в этом году, но думаю, никто не смог бы работать лучше меня в моей машине. Команда может выбирать любого гонщика каждый год, однако в итоге они всегда подтверждали своё доверие ко мне.

Я уверен, что это зависит от качества моей работы, которое они могут оценить, и от моей способности работать в команде с Льюисом, несмотря на упорную борьбу друг с другом.

В квалификации, думаю, я нахожусь на уровне Хэмилтона, а иногда даже превосхожу его. Разница между нами заключается в стабильности выступлений в гонке. Льюису удаётся быть на своем лучшем уровне на каждом круге и в каждом Гран-при, не совершая ошибок. Это связано с его талантом и огромным опытом. По чистому исполнению я могу его обыграть, но по стабильности он всё равно превосходит меня. Это не огромный разрыв, а очень мелкие вещи, которые затем оказывают большое влияние на результат», — цитирует Боттаса FormulaPassion.