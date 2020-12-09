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«Мерседес» отреагировал на то, что Боттас убрал из профиля «инстаграма» название команды

«Мерседес» отреагировал на то, что Боттас убрал из профиля «инстаграма» название команды
Авто / Формула-1 0

Накануне Валттери Боттас отредактировал свой профиль в «Инстаграме», убрав из описания название команды «Мерседес». Многие предположили, что это связано с возможной заменой финского пилота на Джорджа Расселла. Однако SMM-бригада немецкой команды посоветовала болельщикам не придавать этому факту большого значения и отредактировала описание уже на собственной странице в соцсети.

«Это просто биография в «Инстаграме». Не додумывайте лишнего», — говорится теперь в описании профиля MercedesAMGF1.

Фото: instagram.com/mercedesamgf1

Для «Мерседеса» гонка Гран-при Сахира стала провальной. Джордж Расселл, заменявший в составе немецкой команды Льюиса Хэмилтона, лидировал большую часть дистанции. После выезда на трассу машины безопасности механики «Мерседеса» поставили Расселлу шины из разных комплектов, из-за чего ему пришлось второй раз заезжать в боксы. А Боттаса во время двойного пит-стопа продержали примерно полминуты. Расселлу удалось пробиться с пятого места на второе, но в конце у него случился прокол колеса, и в итоге он финишировал только девятым.

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