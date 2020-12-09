«Мерседес» отреагировал на то, что Боттас убрал из профиля «инстаграма» название команды

Накануне Валттери Боттас отредактировал свой профиль в «Инстаграме», убрав из описания название команды «Мерседес». Многие предположили, что это связано с возможной заменой финского пилота на Джорджа Расселла. Однако SMM-бригада немецкой команды посоветовала болельщикам не придавать этому факту большого значения и отредактировала описание уже на собственной странице в соцсети.
«Это просто биография в «Инстаграме». Не додумывайте лишнего», — говорится теперь в описании профиля MercedesAMGF1.
Фото: instagram.com/mercedesamgf1
Для «Мерседеса» гонка Гран-при Сахира стала провальной. Джордж Расселл, заменявший в составе немецкой команды Льюиса Хэмилтона, лидировал большую часть дистанции. После выезда на трассу машины безопасности механики «Мерседеса» поставили Расселлу шины из разных комплектов, из-за чего ему пришлось второй раз заезжать в боксы. А Боттаса во время двойного пит-стопа продержали примерно полминуты. Расселлу удалось пробиться с пятого места на второе, но в конце у него случился прокол колеса, и в итоге он финишировал только девятым.
- 9 декабря 2020
-
10:34
-
09:25
-
09:00
-
01:01
-
00:52
- 8 декабря 2020
-
23:57
-
22:27
-
20:32
-
20:06
-
18:20
-
17:44
-
15:26
-
15:17
-
14:18
-
13:00
-
12:01
-
11:45
-
11:36
-
11:05
-
10:44
-
09:39
-
09:00
-
00:53
-
00:10
- 7 декабря 2020
-
22:59
-
22:01
-
21:03
-
20:50
-
18:57
-
17:46
-
16:54
-
16:45
-
16:26
-
15:38
-
15:06