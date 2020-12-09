ФИА запретила Сайнсу тестировать «Феррари» в Абу-Даби, хотя для Алонсо сделали исключение

Надежды «Феррари» на то, чтобы дать Карлосу Сайнсу возможность опробовать актуальный болид на молодёжных тестах Формулы-1 в Абу-Даби, не оправдались. ФИА отклонила запрос итальянской команды с просьбой сделать для испанца исключение, как это было в случае с «Рено» и Фернандо Алонсо. Об этом сообщает Motorsport.



ФИА в очередной раз разъяснила, что Алонсо получил особое разрешение из-за его длительного отсутствия. Кроме него к тестам могут быть допущены все пилоты, которые не участвовали в Ф-1 в 2020 году, даже если ранее они провели более двух Гран-при за свою карьеру. Именно поэтому в «Ред Булл» собираются привлечь к работе Себастьена Буэми.



Письма с этими разъяснениями были отправлены не только «Феррари», но и всем остальным командам Формулы-1.

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