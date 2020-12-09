Россиянина Бедрина не взяли в Академию «Феррари»

Академия «Феррари» завершила отбор среди юных гонщиков в борьбе за право присоединиться к её программе в 2021 году. Это право досталось 14-летнему австралийцу Джеймсу Уортону.



Юные спортсмены прошли в Маранелло фитнес-тесты, выполнили задания для определения психологической устойчивости, а также поработали на симуляторе и за рулём болида Формулы-4. После пяти отборов «Феррари» остановила свой выбор именно на Уортоне.



«Очень счастлив, что меня выбрали лучшим кандидатом в лагере, потому что это награда за все усилия, которые я и моя семья вкладывали в мечту стать профессиональным гонщиком. Программа Академии «Феррари» выглядит очень интересной, и я уверен, что это идеальный путь для моего прогресса», — цитирует Уортона сайт «Скудерии».



Помимо Уортона участие в соревновательном отборе приняли: россиянин Никита Бедрин, Чарли Вурц из Монако (сын экс-пилота Формулы-1 Александра Вурца), швед Виктор Густавссон, мексиканец Сантьяго Рамос Рейносо, а также ещё один австралиец Маркос Флэк.