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«Я подвёл многих людей». Мазепин извинился за своё поведение и пообещал «извлечь уроки»

«Я подвёл многих людей». Мазепин извинился за своё поведение и пообещал «извлечь уроки»
Авто / Формула-1 0

Российский пилот Никита Мазепин, подписавший многолетний контракт с командой Формулы-1 «Хаас», выпустил официальное заявление по поводу скандала, в котором он оказался замешан. Мазепин выложил в «сториз» своего «инстаграма» видео, в котором в шутку пристаёт к своей подруге. После этого в Сети появилась петиция с призывом к «Хаасу» разорвать контракт с Мазепиным.

«Я хотел бы принести извинения за свои недавние действия — и за само неподобающее поведение, и за тот факт, что всё было размещено в социальных сетях. Я извиняюсь за оскорбление, которое я в самом деле нанёс, и за то, что поставил в неловкое положение „Хаас“.

Я как пилот Формулы-1 обязан придерживаться более высоких стандартов, и я признаю, что подвёл самого себя и многих людей вокруг. Я обещаю извлечь уроки», — гласит заявление российского гонщика.

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