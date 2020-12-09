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Девушка из скандального видео Мазепина защитила гонщика

Девушка из скандального видео Мазепина защитила гонщика
Авто / Формула-1 0

Девушка по имени Андреа, ставшая участницей скандального видео с российским пилотом «Хааса» Никитой Мазепиным, объяснила, что ролик был всего лишь шуткой и не предназначался для широкой аудитории.

«Привет, ребята. Я хочу, чтобы вы знали, мы с Никитой являемся хорошими друзьями уже очень долгое время. Всё, что записано на этом видео, не было всерьёз. Мы доверяем друг другу. И всё это было глупым способом позабавиться. Я разместила данное видео в его «сториз» как внутреннюю шутку. Мне жаль. Могу дать вам слово, что он очень хороший человек и никогда бы не сделал ничего, чтобы могло причинить мне боль или унизить меня», — написала Андреа в «сториз» своего «инстаграма».

В скандальном видео Мазепин едет в машине с девушкой и в шутку начинает к ней приставать. Она делает вид, что против, а затем показывает в камеру средний палец. Россиянин уже удалил ролик, но он всё равно был широко растиражирован пользователями Сети.

«Хаас» выпустил заявление по видео с Мазепиным, из-за которого его требуют убрать из Ф-1
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