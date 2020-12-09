Бинотто заявил, что Леклер превращается в явного лидера «Феррари», каким был Шумахер

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто порассуждал о будущем Шарля Леклера в «Скудерии», отметив, что монегаск постепенно превращается в лидера итальянской команды, каким в своё время был Михаэль Шумахер.



«Я часто сравниваю эти эпохи. Думаю, сходства, без сомнения, есть. С 1995 по 2000 год «Феррари» занималась инвестициями в своё будущее. Как и сегодня, команда вкладывалась в технологии и специалистов, нанимая молодых инженеров. Именно они сейчас начинают становиться нашей основой.

Михаэль в то время был явным лидером в качестве пилота. Думаю, сегодня у нас есть Шарль на эту роль. Очевидно, он не так опытен, как Шумахер, потому что ещё не становился чемпионом мира. Шарль намного моложе, чем был Михаэль. Но завтрашний успех «Феррари» будет так или иначе зависеть от того, как он будет вести на позиции лидера. Шумахер, придя в команду, уже был таковым, а Леклеру ещё предстоит развить эту способность. Но он справляется очень хорошо.



С такой сложной машиной, что мы предоставили ему в распоряжение в этом году, он всё равно был сильным и последовательным, адаптировался к различным конфигурациям трасс, пытаясь максимально раскрыть потенциал болида. Как пилот он развил многие свои качества. Например, прибавил в работе с шинами. Думаю, он стал сильнее. Это не только гоночный опыт. Шарль растёт и как мужчина. Он очень связан с командой, предан «Феррари». Наши люди это очень хорошо чувствуют. Мне нравится, что он является частью нашей семьи. Шарль действительно ведёт себя правильно, и я ценю его приверженность», — сказал Бинотто в подкасте Beyond the Grid.