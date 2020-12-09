Кубица и Буэми примут участие в молодёжных тестах

Команда Формулы-1 «Ред Булл» объявила состав для участия в молодёжных тестах, которые пройдут в Абу-Даби.



В составе «Ред Булл» выступит пилот молодёжной программы австрийского концерна, эстонец Юри Випс и швейцарский гонщик, бывший пилот «Торо Россо» и тест-пилот «Ред Булл» Себастьен Буэми.



«Я очень благодарен за предоставленную мне возможность проехать за рулём болида RB16 на молодёжных тестах в Абу-Даби. Это будет мой первый опыт пилотирования актуального болида Формулы-1, потому что я проехал свои 300 километров за рулём RB8. Мне предстоит многому научиться, но я постараюсь подготовиться как можно лучше. Большой плюс в том, что я был с командой в качестве резервного пилота на последних нескольких гонках», — приводит слова Випса пресс-служба «Ред Булл».



Кроме того стало известно, что в составе «Альфа Ромео» пилотировать болид на молодёжных тестах будет польский ветеран автоспорта Роберт Кубица.