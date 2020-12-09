Марко опроверг слухи об интересе к Расселлу и отреагировал на победу Переса

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко опроверг слухи, что «быки» могут выкупить контракт Джорджа Расселла и сделать его напарником Макса Ферстаппена. Кроме того, Марко прокомментировал победу Серхио Переса, являющегося одним из кандидатов на место в «Ред Булл».
«Прежде всего, он пилот «Мерседеса», а во-вторых, его менеджер — Тото Вольф. Он нам случайно сказал, что у него десятилетний контракт с Вольфом. Мы не можем принять такое для наших гонщиков. Да и в первую очередь у нас есть собственные молодые пилоты, которых мы хотим развивать и у которых тоже огромный талант.
Победа Переса в Бахрейне никак не повлияет на наше решение. Мы уже знали силы и слабости кандидатов на кокпит. После последней гонки в Абу-Даби мы сядем вместе и примем наилучшее решение», — приводит слова Марко F1-Insider.
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